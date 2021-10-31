Україна перейшла на зимовий час
У ніч проти 31 жовтня українці перевели годинники на одну годину назад та перейшли на зимовий час
Про це повідомляє Укрінформ.
В Україні переведення годинників на зимовий та літній час здійснюється чотири десятиліття. Воно відбувається восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.
Читайте також: “Зимовий” чи “літній” час? Як Зе-влада намагається збагачуватись на переведенні годинників, - розслідування Тетяни Чорновол
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Літній та зимовий порядок обчислення часу вперше було запроваджено у Великій Британії в 1908 році для економії та раціонального розподілу електроенергії впродовж доби. В колишньому СРСР перехід на зимовий та літній час регулярно почав здійснюватися з 1981 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе