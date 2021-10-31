Україна перейшла на зимовий час

Про це повідомляє Укрінформ.

В Україні переведення годинників на зимовий та літній час здійснюється чотири десятиліття. Воно відбувається восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

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Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Літній та зимовий порядок обчислення часу вперше було запроваджено у Великій Британії в 1908 році для економії та раціонального розподілу електроенергії впродовж доби. В колишньому СРСР перехід на зимовий та літній час регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

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