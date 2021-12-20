Україна підписала угоду із Світовим банком про 300 млн євро позики для економічної реформи

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Позика є результатом реалізації структурних реформ у сферах демонополізації ключових секторів економіки, посилення антикорупційних інституцій, удосконалення роботи ринків землі та капіталу, покращення системи соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Марченко зазначив, що підписання цієї угоди показує результати економічних реформ та розвиток України.

Для майбутньої співпраці України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку розробляється стратегія Світового банку Country Partnership Strategy на 2022-2025 роки. Вона охопить напрями транспортної системи, енергетичної та аграрної сфери.