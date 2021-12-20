Україна підписала угоду із Світовим банком про 300 млн євро позики для економічної реформи
У понеділок, 20 грудня, міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні 300 млн євро позики
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Позика є результатом реалізації структурних реформ у сферах демонополізації ключових секторів економіки, посилення антикорупційних інституцій, удосконалення роботи ринків землі та капіталу, покращення системи соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.
Міністр фінансів Марченко зазначив, що підписання цієї угоди показує результати економічних реформ та розвиток України.
Для майбутньої співпраці України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку розробляється стратегія Світового банку Country Partnership Strategy на 2022-2025 роки. Вона охопить напрями транспортної системи, енергетичної та аграрної сфери.
- Нагадаємо, в липні Україна отримала позики на $350 млн від Світового банку для реалізації системного проекту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного відновлення"
- 11 грудня Світовий банк схвалив виділення Україні $150 млн на боротьбу з коронавірусом.
- 18 грудня Світовий банк схвалив виділення Україні 300 млн євро на підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.
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