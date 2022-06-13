Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

"Ми у березні імпортували 60 тис. тонн, у квітні – вже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн. Думаю, що у червні за фактом буде 600 тис. тонн", - сказала вона.

Мережі АЗС мають сформувати запаси бензину та палива на два тижні, аби уникати дефіциту пального, але зараз запаси сформовані на 7-8 днів уперед, пояснила Свириденко.

Нагадаємо, Національний банк очікує стабілізації цін на пальне, але вони залишаться високими.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb