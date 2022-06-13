Україна планує наростити імпорт пального у 1,6 рази
Імпорт пального в червні має збільшитися в 1,6 рази, до 600 тис. тон
Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.
"Ми у березні імпортували 60 тис. тонн, у квітні – вже 191 тис. тонн, у травні – 380 тис. тонн. Думаю, що у червні за фактом буде 600 тис. тонн", - сказала вона.
Мережі АЗС мають сформувати запаси бензину та палива на два тижні, аби уникати дефіциту пального, але зараз запаси сформовані на 7-8 днів уперед, пояснила Свириденко.
- Нагадаємо, Національний банк очікує стабілізації цін на пальне, але вони залишаться високими.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.01
-
EUR
Купівля 35.64Продаж 36.98
- Актуальне
- Важливе