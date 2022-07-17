Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

У передостанній день Всесвітніх ігор-2022 у Бірмінгемі (США) українці виграли 5 медалей.

У воднолижному спорті Данило Фільченко виграв золото. Чемпіонами у спортивній акробатиці серед дуетів стали Богдан Пограничний і Данило Стецюк. Серед жінок Вікторія Куницька, Олександра Мальчук та Дарина Пом'яновська отримали бронзу.

В джиу-джитсу Богдан Мочульський здобув золото у вазі до 62 кг, а Богдана Голуб стала другою у дисципліні "не-ваза".

Загалом у збірної України 39 медалей - 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових. Це рекорд нашої команди за всю історію участі у Всесвітніх іграх.

У загальному медальному заліку Україна йде третьою. Попереду Німеччина (23-6-14) та США (13-15-7).

16 липня акробатки Вікторія Козловська та Таїсія Марченко принесли збірній України десяту золоту медаль на Всесвітніх спортивних іграх-2022.

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