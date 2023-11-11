Україна посіла друге місце у світовому рейтингу благодійності

Про це повідомляє британська організація CAF.

За даними CAF, Україна набрала 13 очок і посіла другу сходинку рейтингу.

Перше місце за благодійністю займає Індонезія, яка є найщедрішою країною світу шостий рік поспіль. На третьому – Кенія, слідом Ліберія і замикає п’ятірку США.

Зазначається, що серед дорослих українців 78% допомагають незнайомцям, 70% – донатять і 37% – волонтерять.

Бали у рейтингу розраховуються на основі середнього значення відповідей кожної країни. Найвищий бал – 100. Він свідчить про те, що більшість населення займається благодійністю.

Результати дослідження також показали позитивну динаміку глобальних пожертвувань. Загалом 72% населення світу підтримують інших, а це приблизно 4,2 мільярда людей.

Водночас Росія не увійшла у топ-100 списку, посівши 102-ге місце у рейтингу. Останньою (142-ге місце) стала Польща.

Довідково: Світовий індекс благодійності - це щорічний звіт, який публікується Charities Aid Foundation на основі даних, зібраних компанією Gallup, і містить рейтинг понад 140 країн світу за рівнем благодійності. Мета Всесвітнього індексу благодійності - дати уявлення про масштаби та характер благодійності в усьому світі.

Місця в рейтингу визначаються на основі трьох критеріїв: допомога незнайомцям, донати та волонтерство.