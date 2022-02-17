Україна посилила перевірку транспорту у прикордонних із РФ та Білоруссю регіонах та у місцях скупчення людей
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив, що правоохоронці посилили перевірку транспорту та осіб біля українського кордону з Білоруссю та Росією, а також у місцях скупчення людей для виявлення незаконного обігу зброї та боєприпасів
Про це передає Укрінформ.
"Відбувається зупинка транспортних засобів для перевірки громадян... Ми звертаємо увагу на області, які межують з Російською Федерацією і Республікою Білорусь", - заявив Фацевич.
Заступник голови Нацполіції зауважив, що транспорт перевіряють вибірково. Звертають увагу на той, який має іноземну реєстрацію. Також перевіряють осіб у місцях скупчення людей, зокрема, на вокзалах.
Фацевич пояснив, що це "необхідна міра для виявлення незаконного обігу зброї та боєприпасів".
- Нагадаємо, з 14 до 19 лютого поліція працюватиме у посиленому режимі несення служби, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози для безпеки українських громадян.
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