Україна посилила перевірку транспорту у прикордонних із РФ та Білоруссю регіонах та у місцях скупчення людей

Про це передає Укрінформ.



"Відбувається зупинка транспортних засобів для перевірки громадян... Ми звертаємо увагу на області, які межують з Російською Федерацією і Республікою Білорусь", - заявив Фацевич.



Заступник голови Нацполіції зауважив, що транспорт перевіряють вибірково. Звертають увагу на той, який має іноземну реєстрацію. Також перевіряють осіб у місцях скупчення людей, зокрема, на вокзалах.



Фацевич пояснив, що це "необхідна міра для виявлення незаконного обігу зброї та боєприпасів".



Нагадаємо, з 14 до 19 лютого поліція працюватиме у посиленому режимі несення служби, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози для безпеки українських громадян.

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