Україна потребує рішучості НАТО щодо надання їй літаків та іншого озброєння, – президент СКУ Павло Ґрод у Брюсселі
Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод напередодні саміту лідерів країн НАТО, засідання Ради Європи та зустрічі лідерів G7 перебуває з візитом у Брюсселі, щоб закликати світову спільноту надати Україні необхідну допомогу та озброєння для відсічі російської агресії
"Ми закликаємо країни НАТО ухвалити рішення про надання Україні літаків, які необхідні їй, щоб зупинити жорстоку війну. Це монументальні рішення, які захистять майбутнє усього світу, тисячі життів, захисників України, які сьогодні борються за свободу проти російської окупації", – заявив Павло Ґрод.
Під час акції солідарності на підтримку України в Українському Хабі у Брюсселі Президент СКУ розповів про свій візит на кордон Польщі та України, а також до Львова, де зустрівся з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Очільники МЗС та СКУ визначили найважливіші кроки на підтримку України з боку міжнародної спільноти, передусім, що Україна негайно потребує зброї та літаків.
"Те, що відбувається в Україні – це воєнні злочини, це геноцид проти українського населення і це має бути зупинено рішучими діями. Ми закликаємо лідерів країн НАТО ухвалити це рішення, не боятися. Путін продовжує загострювати ситуацію. Ми не можемо чекати довше. Ми потребуємо рішучих кроків зараз", – наголосив Павло Ґрод.
Крім того, Президент СКУ зустрівся з представниками української громади, головою Товариства українців у Бельгії Ігорем Хохоляком, представником України при Європейському Союзі Всеволодом Ченцовим, засновницею бельгійської міжнародної організації Promote Ukraine Мартою Барандій, координаторкою Українського Хабу у Брюсселі Наталією Мельник, Почесним консулом України у Бельгії Крісом Бекерсом, дипломатами з Польщі, Литви, а також депутатами Європейського парламенту, зокрема, Петрасом Ауштрявічусом, представником Литви у Європарламенті.
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