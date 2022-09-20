Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначили в міністерстві, операцію проводили за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Під час попереднього обміну з РФ тілами загиблих, про який повідомляли 6 вересня, в Україну також повернули тіла 25 загиблих воїнів.

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