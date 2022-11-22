Україна повернула додому тіла ще 33 загиблих героїв
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України
Сьогодні, 22 листопада, вдалося повернути рідним тіла 33 захисників. Про це повідомили у Мінреінтеграції.
"Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!" – наголосив Олег Котенко.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.
- Нагадаємо, 8 листопада Україна повернула тіла ще 38 полеглих захисників
- 25 жовтня відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, Україна повернула тіла 25 полеглих захисників
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