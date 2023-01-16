Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, триває робота над створенням гуманітарного коридору, в межах якого має бути повернено додому важкопоранених і літніх людей, як цивільних, так і військових.

Росію вдалося переконати в необхідності повернення в Україну важкопоранених осіб без жодних умов, як це вимагається ст. 110 Женевської конвенції, наголосив Лубінець. Окупантам передали список з іменами 800 важкопоранених українських військовослужбовців і наголосили, що це - не обмін, а саме репатріація.

Станом на 16 січня, понад 20 тисяч родин розшукують своїх близьких із числа цивільних, зазначив омбудсмен.

Турецький омбудсмен Шереф Малкоч запропонував відкрити гуманітарний коридор для вивезення поранених солдатів з України на лікування в Туреччині.

Раніше у Туреччині заявили про підтримку "формули миру" Зеленського, яка включає 10 кроків, у тому числі вихід на кордони 1991 року та виплату Росією репарацій.

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