Україна припинила дію двох угод з РФ у сфері ядерної безпеки

Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України

Причина -- військова агресія Російської Федерації. Відповідний наказ підписав Виконуючий обов’язки Голови – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Згідно з наказом, припиняється дія Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року), а також Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року).

Про припинення дії вказаних міжнародних договорів поінформовано Міністерство закордонних справ України.

Цей наказ (який узгоджено із Міністерством закордонних справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України) відповідає статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Закону України «Про міжнародні договори України», Положенню про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру.

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