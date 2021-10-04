Україна призупинила закачку газу в підземні сховища
Україна 3 жовтня призупинила закачку газу в підземні сховища газу (ПСГ)
Про це йдеться у даних Укртрансгазу.
Згідно з даними, 1 жовтня закачка у ПСГ складала 13,94 млн куб.м, 2 жовтня вона знизилася до 0,61 млн куб.м, а вже 3 жовтня - впала до 0 куб.м.
За даними інформагентства "Інтерфакс-Україна", на призупинку закачки вплинула зупинка російським Газпромом транзиту природного газу територією України у напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року, оскільки імпорт газа з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу.
"На жаль, за відсутності транзиту віртуальний реверс неможливий, тому постачальники будуть вимушені переключитися на інші канали поставки - це Румунія, Словаччина і Польща", - цитує агентство слова голова Оператора ГТС України Сергія Макогона.
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