Україна протистоятиме російському газовому шантажу та залишиться надійним транзитером, - Шмигаль про газову кризу в ЄС

Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі учасники особливу увагу приділили енергетичній кризі у Європейському Союзі.

Зокрема, очільник українського уряду привітав готовність ЄС інтегрувати у свій ринок східних партнерів та наголосив, що у регіональній співпраці особливо важливо працювати над енергетичною безпекою.

"Енергетична безпека є одним із ключових пріоритетів Уряду України, що включає диверсифікацію шляхів постачання енергоносіїв, протидію російському газовому шантажу та синхронізацію з європейською мережею ENTSO-E. Україна прагне залишатися надійним транзитером газу, виступає за збереження транзиту й укладання нового контракту відповідно до європейських правил", - наголосив Шмигаль.

Він повідомив, що Україна надала пропозиції, як поглибити співпрацю з ЄС, а саме - створити Регіональну платформу. У її рамках Українська держава готова забезпечити Євросоюз додатковим транзитом газу за зниженим тарифом та надати компаніям доступ до сховищ для його зберігання.

Окрім цього, під час зустрічі обговорювали ринок автомобільних перевезень, зокрема те, що укладення угоди про автомобільні перевезення України та ЄС, як передбачено в Угоді про асоціацію, розв'яже питання дозволів та сприятиме ефективному впровадженню поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі для обох сторін.



Також Шмигаль наголосив, що варто також поглиблювати регіональне співробітництво в питаннях клімату та екології, та адаптувати українське законодавство для впровадження екологічних реформ.



Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що пропозиція України про додатковий транзит газу до ЄС за спеціальними умовами - "дуже хороша", оскільки "Північний потік-2" точно не працюватиме ще півроку.

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