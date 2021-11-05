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Україна скочується назад у здійсненні реформ – депутатка Європарламенту

5 листопада, 2021 п'ятниця
21:45
Новини

Депутатка Європейського парламенту Віола фон Крамон заявила, що в Україні потрохи відкочуються назад у здійсненні реформи. Це може стати на заваді вступу до ЄС і НАТО, зважаючи на додаткові перешкоди, які створює на цьому шляху Російська Федерація. Про це вона заявила під час ІІ-го форуму ідей та рішень Re:Open Zakarpattia

За словами депутатки, новий німецький уряд має чітко зосередитись на солідарності з Україною, на дотриманні домовленостей зі США і не піддаватись на дочасне переключення на “Північний потік-2” незалежно від того, яку ціну на газ пропонуватиме Росія. Рішення канцлера Німеччини Ангели Меркель про спеціальний двосторонній енергетичний контракт з РФ вона назвала абсолютно неприйнятним.

“Пані Меркель зрештою погодилась, що це була виключно комерційна угода. Але зараз ми дійшли до того, що наші центральноєвропейські колеги говорять про те, що Північний потік це загроза від Росії Європейському Союзу, споживачам газу”, - зазначила Віола фон Крамон. - “Ця ситуація не стала для нас сюрпризом, ми її передбачали, коли приїжджали до України ще в травні. Та все-одно ніхто не був повністю готовий до такого”.

Компенсувати ситуацію Німеччина намагається впровадженням відновлювальної енергетики, використанням зрідженого газу. Однак це не зможе у повній мірі компенсувати поставки газу з Росії. Крім того, Віола фон Крамон передбачає сильний тиск Росії, коли почнуться розмови про серйозне партнерство та коли Німеччина й інші партнери інвестуватимуть в Україну та її водневі технології. 

Ще однією перешкодою на шляху євроінтеграції євродепутатка назвала складну економічну ситуацію в Центральній та Східній Європі. 

“Я приїхала зараз з Косово, останні місяці провела на Західних Балканах. Там дуже сильна депресія, економічне падіння. Воно спостерігається і в інших країнах - Україні, Молдові та Грузії. Їх, звичайно чекають в Європі, але коли будуть дотримані певні критерії. Тоді дійсно відкриватимуться нові можливості до приєднання”.

За словами Віоли фон Крамон, Україні також буде дуже важко подати заявку на членство ЄС і НАТО через певний регрес у здійсненні реформ. “Якщо ви подивитесь на індекс прозорості - Україна буде внизу рейтингу. Тому, незалежно від того, що робить Росія, варто виконувати свої зобов’язання щодо реформ”, - зазначила євродепутатка. - “Я бачу, що в Україні демократія відкочується назад, відкочуються реформи, Україна трохи сходить з правильного шляху”. 

За її словами, це грає на руку тим, хто хоче створити ілюзію, що Україна не може впоратись самостійно та існувати без підтримки Росії. І, відповідно, вона не може мати право подати заявку на вступ до ЄС і НАТО.

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