Україна стане другою країною у світі, що проведе перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе перепис населення разом з компанією Apple
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом", - ідеться в повідомленні.
Президент Володимир Зеленський також додав, що цифровізація є безумовним пріоритетом України.
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