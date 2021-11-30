Україна стане другою країною у світі, що проведе перепис населення у співпраці з Apple, - Зеленський

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.



"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифрою й цим технологічним гігантом", - ідеться в повідомленні.



Президент Володимир Зеленський також додав, що цифровізація є безумовним пріоритетом України.

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