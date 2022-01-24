Україна та Канада розпочали спільні навчання з підготовки бойових медиків

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"Проводять курс чотири інструктори операції "UNIFIER" та два інструктори від Нацгвардії. На першому тижні гвардійці відпрацюють всі теоретичні питання та повторять основи надання домедичної допомоги, а також навчаться працювати з новим обладнанням. Після цього на них чекає відпрацювання тактичних сценаріїв, максимально наближених до бойових умов. Вони будуть засвоювати інформацію для подальшої інструкторської діяльності", - йдеться у повідомленні.







У пресслужбі зазначають, що гвардійців навчатимуть надавати допомогу пораненим у бойових умовах без медиків, а саме - оглядати тіло, розпізнавати симптоми та рятувати людину до приїзду медика.



"Після проходження курсу військові знатимуть, як правильно зупиняти сильні кровотечі, прочищати дихальні шляхи за допомогою медичних трубок, розпізнавати і боротися з признаками пневмотораксу, вести тактичний догляд у бойових умовах та забезпечувати безпечну евакуацію", - йдеться у повідомленні.







Один з канадських інструкторів розповів, що цей курс призначений не для всіх військових, а саме для бойових медиків. За його словами, навчання побудовані на принципах, які використовують в Канаді, а також на досвіді США, Нової Зеландії та Австралії.



Курс триватиме три тижні.







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