Україна та Польща можуть створити спільний газовий хаб, - Оператор ГТС

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України (ОГТСУ).



За словами директора ОГТСУ Сергія Макогона, Україна та Польща можуть створити спільний газовий хаб у Східній і Центральній Європі.



"Наші газові ринки є найбільшими в регіоні - близько 50 млрд куб.м на рік. Польща має план розвитку терміналів СПГ (скрапленого природного газу - ред.), балтійського газопроводу і коннекторів з сусідами. Україна має в розпорядженні найбільші в Європі газові сховища і розвинену потужну газотранспортну систему, яка сполучена з сімома сусідними країнами. З доступом до Трансбалканського газопроводу наші країни можуть створити потужний північно-південний газовий коридор, який забезпечить енергетичну безпеку усієї Південно-Східної Європи", - цитує пресслужба слова Макогона.



У пресслужбі зазначили, що передумовами для поглиблення співпраці та посилення енергетичної безпеки є збільшення гарантованих потужностей, можливість використання українських підземних сховищ, координація зусиль для реалізації плану декарбонізації та протистояння зовнішніх викликам.



За інформацією ОГТСУ, наразі головною загрозою енергетичній безпеці Східної і Центральної Європи є проєкт "Північний потік-2". Зазначається, що Оператор наполягатиме на застосуванні вимог Третього енергетичного пакету ЄС до трубопроводу. Це було підтримано і міжнародними партнерами України.

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