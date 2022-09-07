Україна та Польща підписали меморандум про будівництво олієпроводу до порту Гданська
Україна та Польща уклали чотиристоронній Меморандум щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська олія до порту Гданська
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
З українського боку меморандум підписали міністерство аграрної політики та продовольства і міністерство інфраструктури, а з польського – міністерство сільського господарства та розвитку села і міністерство інфраструктури.
Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу і двох терміналів.
"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
У Міністерстві нагадують, що українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37 %), Південно-Східній Азії (29 %) та Азії (14,9 %).
- Відзначимо, що про підготовку меморандуму про будівництво олієпроводу стало відомо у кінці серпня. Його завдання – сприяти частковому розблокуванню українського експорту та посилити продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод.
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