Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

З українського боку меморандум підписали міністерство аграрної політики та продовольства і міністерство інфраструктури, а з польського – міністерство сільського господарства та розвитку села і міністерство інфраструктури.

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу і двох терміналів.

"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

У Міністерстві нагадують, що українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37 %), Південно-Східній Азії (29 %) та Азії (14,9 %).

Відзначимо, що про підготовку меморандуму про будівництво олієпроводу стало відомо у кінці серпня. Його завдання – сприяти частковому розблокуванню українського експорту та посилити продовольчу безпеку в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод.

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