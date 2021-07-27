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Україна та ще 4 країни продовжили санкції проти Росії щодо Криму
Україна та ще чотири країни приєдналися до рішення Євросоюзу щодо продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму
Про це повідомляє сайт Ради ЄС.
До санкцій ЄС приєднались:
- кандидати в Євросоюз Північна Македонія і Албанія
- учасниця Європейської економічної зони Норвегія
- Україна і Грузія.
- Рада ЄС продовжила санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією, на ще один рік до 23 червня.
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