Україна та ще 4 країни продовжили санкції проти Росії щодо Криму

Про це повідомляє сайт Ради ЄС.



До санкцій ЄС приєднались:

кандидати в Євросоюз Північна Македонія і Албанія

учасниця Європейської економічної зони Норвегія

Україна і Грузія.

Рада ЄС продовжила санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією, на ще один рік до 23 червня.

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"Вони забезпечать відповідність своєї політики цим рішенням. Європейський союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.