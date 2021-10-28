Україна в листопаді планує імпортувати 562 тис. тонн вугілля, - Міненерго

Про це повідомила пресслужба Міненерго.



"Згідно з інформацією, наданою компаніями теплової генерації, у листопаді планується імпортувати 562 тисячі тонн вугілля, з яких близько 200 тис. тонн - державною компанією "Центренерго", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що у жовтні "Центренерго" імпортувало 30,1 тис. тонн вугілля. Станом на 28 жовтня загальний обсяг імпорту за жовтень складає 216,5 тис. тонн.

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