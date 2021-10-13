Україна відмовилася від введення спецмита на імпорт проводів

Про це йдеться у повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), опублікованій на сайті Урядового кур'єра.



Згідно з повідомленням, Комісія розглянула вимогу Міністерства цифрової трансформації України про перегляд рішення Комісії від 23 квітня 2021 року.



"За результатами проведення вищезазначеного перегляду Комісія встановила, що національні інтереси не потребують застосування спеціальних заходів", - йдеться у повідомленні.



Таким чином, МКМТ скасувала рішення від 23 квітня 2021 року про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту.



Зазначається, що відповідне рішення набирає чинності з дня його опублікування.

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