Україна витратила на боротьбу з COVID-19 майже 30 млрд грн: куди пішли кошти
Україна за сім місяців 2021 року витратила на боротьбу з коронавірусом 29 млрд грн із запланованих 36 млрд грн
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з повідомленням, за сім місяців видатки на боротьбу з COVID-19 склали 29 млрд грн.
Зокрема, 11,7 млрд грн було витрачено на оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, та послуг з вакцинації населення від COVID-19; 9,2 млрд - на закупівлю вакцини; 2,3 млрд - на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19; 15,5 млн грн - на виплати закладам Національної академії медичних наук за послуги з госпіталізації пацієнтів; 600 млн грн - на забезпечення лікарень киснем; 2,9 млрд грн - на заходи соціальної підтримки населення в умовах карантину; 800 млн грн - на виплату лікарняних; 1,1 млрд грн - на виплату допомоги з безробіття; 18,3 млн грн - на заходи з боротьби з COVID-19 у закладах освіти; 750 млн грн - на доплати до зарплат військовослужбовцям Нацгвардії та Держприкордонслужби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров'я.
У пресслужбі зазначили, що загалом на боротьбу з COVID-19 у 2021 році передбачено 36 млрд грн.
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