Україна ввела повне торговельне ембарго з РФ

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Введено торгове ембарго проти РФ. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", - написав він.

Крім того, уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.



Рішення про торгове ембарго РФ також прокоментувала віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Було ухвалено дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося 24 лютого", - сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону.

За її словами, таке рішення щороку блокуватиме надходження Росії як мінімум на $6 млрд.

