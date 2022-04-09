Україна ввела повне торговельне ембарго з РФ
Кабінет міністрів України схвалив повне торговельне ембарго на торгівлю з Росією
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Введено торгове ембарго проти РФ. Заборонено імпорт на митну територію України товарів з Російської Федерації", - написав він.
Крім того, уряд денонсував договір між Україною та Білоруссю про співробітництво в галузі науки і технологій.
Рішення про торгове ембарго РФ також прокоментувала віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Було ухвалено дуже важливе рішення. Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося 24 лютого", - сказала Свириденко в ефірі національного телемарафону.
За її словами, таке рішення щороку блокуватиме надходження Росії як мінімум на $6 млрд.
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