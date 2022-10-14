Україна вже наступного тижня може відвоювати Херсон, - Financial Times
Україна вже наступного тижня може відвоювати Херсон і звільнити правий берег Дніпра
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на західних військових.
Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до російських окупантів негайно почати "евакуацію" населення в захопленому регіоні нібито "у зв'язку з обстрілами".
На думку окремих аналітиків, це вказує на підготовку Росією "до вирішальної битви".
- 13 жовтня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти планують депортувати дітей із батьками та літніх людей до Криму й РФ і не випускають їх на підконтрольну уряду України територію.
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Херсонський окупаційний "голова" Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням вивезти жителів регіону через контрнаступ ЗСУ, уряд РФ відразу взявся виконувати прохання.
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