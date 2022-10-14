Україна вже наступного тижня може відвоювати Херсон, - Financial Times

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на західних військових.

Журналісти звернули увагу на заклик колаборантів до російських окупантів негайно почати "евакуацію" населення в захопленому регіоні нібито "у зв'язку з обстрілами".

На думку окремих аналітиків, це вказує на підготовку Росією "до вирішальної битви".

13 жовтня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти планують депортувати дітей із батьками та літніх людей до Криму й РФ і не випускають їх на підконтрольну уряду України територію.

Херсонський окупаційний "голова" Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням вивезти жителів регіону через контрнаступ ЗСУ, уряд РФ відразу взявся виконувати прохання.

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