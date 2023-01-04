Україна з лютого створила електронну систему управління військами, над якою Пентагон працював десятиліттями, – WSJ
Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ створила ефективну електронну систему управління військами, над якою Пентагон працював десятиліттями
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
"Delta — система збору, обробки та відображення інформації про ворожі сили, координації сил оборони, а також забезпечення ситуаційної обізнаності за стандартами НАТО. Саме вона дозволила Україні отримати перевагу над чисельно переважаючою, але незграбною армією РФ", - зазначає видання.
Експерти наголошують, що українська система поки що далека від складнішого аналога США, однак західні фахівці кажуть, що успіх України у створенні цієї системи "дає Заходу цінні уроки, особливо щодо необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів".
Технологічно підковане населення України оновило техніку партизанської війни для цифрової епохи, пишуть у WSJ. Військові модифікують дрони для скидання гранат на позиції противника, солдати-добровольці адаптують свій досвід для автоматизації нарахування зарплат на передовій. А українські програмісти оновили систему, яку військові називають Delta, щоби надавати командирам розвідувальні дані з поля бою в режимі реального часу, отримані з безпілотників та від інформаторів з тимчасово окупованих територій.
- Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські "шахеди".
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