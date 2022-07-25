Україна з початку року виплатила $1,5 млрд зовнішнього боргу
Україна виплатила $1,5 млрд зовнішнього боргу за 2022 рік, лишилася ще половина
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова радника Президента України з економічних питань Олег Устенка.
За словами радника, з січня 2022 року Україна заплатила за державним боргом $1,5 млрд.
"У нас на цей рік було $3 млрд виплати, по цьому року ми виплатили $1,5 млрд і до кінця року у нас залишилось ще $1,5 млрд", - сказав Олег Устенко під час телемарафону.
Також радник Президента зауважив, що домовленість Міністерства фінансів з кредиторами про відтермінування виплат для погашення зовнішніх боргів було дуже правильним.
- Раніше повідомлялося, що західні кредитори погодилися на відстрокування до двох років виплати боргів України.
- Україна пройшла за час повномасштабної війни декілька виплат по зовнішньому боргу, передумов для дефолту немає.
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