Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова радника Президента України з економічних питань Олег Устенка.

За словами радника, з січня 2022 року Україна заплатила за державним боргом $1,5 млрд.

"У нас на цей рік було $3 млрд виплати, по цьому року ми виплатили $1,5 млрд і до кінця року у нас залишилось ще $1,5 млрд", - сказав Олег Устенко під час телемарафону.

Також радник Президента зауважив, що домовленість Міністерства фінансів з кредиторами про відтермінування виплат для погашення зовнішніх боргів було дуже правильним.

Раніше повідомлялося, що західні кредитори погодилися на відстрокування до двох років виплати боргів України.

Україна пройшла за час повномасштабної війни декілька виплат по зовнішньому боргу, передумов для дефолту немає.

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