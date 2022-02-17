Україна за 2021 рік збільшила імпорт автомобілів у півтора раза
Україна протягом 2021 року імпортувала 944,1 тис. автомобілів, що на 58% більше, ніж показник 2020 року
Про це повідомляє Opendatabot.
"Україна ввезла 944 100 автомобілів за 2021 рік, що на 58% більше, ніж за попередній рік з цифрою в 598 986", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зріс імпорт електрокарів.
"Якщо у 2020 році в Україну було ввезено 7 311 електромобілів, то торік було вже понад 10 000 - це на 37% більше. Найпопулярнішими брендами електромобілів в Україні торік стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault і Volkswagen. Саме ці бренди складають 68% імпортованих в Україну електромобілів - 6 858 авто з 10 053", - зазначає платформа для роботи з відкритими даними.
Відомо, що першість серед найпопулярніших моделей електрокарів належить Nissan Leaf, Tesla Model 3 і Chevrolet Bolt EV - на їх частку припадає 44% ввезених в Україну авто – 4432 одиниці.
Зазначається, що збільшенню попиту на електрокари сприяють митні пільги.
Вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за 1 кВт/год, що дозволяє скоротити максимальну вартість акцизу до 100 євро.
Крім того, до 31 грудня 2022 року за розмитнення електроавто не доведеться платити мито і ПДВ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе