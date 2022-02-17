Україна за 2021 рік збільшила імпорт автомобілів у півтора раза

Про це повідомляє Opendatabot.



"Україна ввезла 944 100 автомобілів за 2021 рік, що на 58% більше, ніж за попередній рік з цифрою в 598 986", - йдеться у повідомленні.



Крім того, зріс імпорт електрокарів.



"Якщо у 2020 році в Україну було ввезено 7 311 електромобілів, то торік було вже понад 10 000 - це на 37% більше. Найпопулярнішими брендами електромобілів в Україні торік стали Nissan, Tesla, Chevrolet, Renault і Volkswagen. Саме ці бренди складають 68% імпортованих в Україну електромобілів - 6 858 авто з 10 053", - зазначає платформа для роботи з відкритими даними.



Відомо, що першість серед найпопулярніших моделей електрокарів належить Nissan Leaf, Tesla Model 3 і Chevrolet Bolt EV - на їх частку припадає 44% ввезених в Україну авто – 4432 одиниці.



Зазначається, що збільшенню попиту на електрокари сприяють митні пільги.



Вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за 1 кВт/год, що дозволяє скоротити максимальну вартість акцизу до 100 євро.



Крім того, до 31 грудня 2022 року за розмитнення електроавто не доведеться платити мито і ПДВ.



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