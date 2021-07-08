Україна за півроку витратила на боротьбу з COVID-19 понад 26 млрд грн: на що пішли кошти

Про це пресслужба Міністерства фінансів повідомила у Facebook.



Згідно з повідомленням, за шість місяців 2021 року розмір видатків на боротьбу з COVID-19 становив 26,3 млрд грн, що на 6,8 млрд грн більше, ніж станом на початок червня.



Зокрема, 9,8 млрд грн було витрачено на оплату закладам охорони здоров'я за надану пацієнтам стаціонарну медичну допомогу та послуг з вакцинації населення в рамках програми медичних гарантій; 9,3 млрд грн - на закупівлю вакцин від COVID-19; 1,8 млрд грн - на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19; 15,5 млн грн - на виплати закладами Національної Академії Медичних Наук за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19; 600 млн грн - на субвенцію на забезпечення лікарень киснем; 2,9 млрд грн - на заходи соціальної підтримки населення в умовах карантину; 800 млн грн - на виплату лікарняних; 1,1 млрд грн - на виплати допомоги по безробіттю; 15,1 млн грн - на здійснення заходів боротьби з COVID-19 у закладах освіти.



Загалом, за даними відомства, у 2021 році на боротьбу з COVID-19 передбачено 36 млрд грн.



Мінфін також закликав усіх розпорядників коштів використовувати їх максимально прозоро і ефективно для надання громадянам якісних медичних послуг і необхідної соціальної підтримки.



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