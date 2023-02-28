Україна заарештувала майно росіянина Сердюка, який фінансує збройну галузь РФ
СБУ заарештувала активи російського бізнесмена Миколи Сердюка, який фінансує випробування ракет РФ. Сума заарештованих активів склала 60 млн грн
Про це повідомляє СБУ.
Суд арештував 6 компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Зазначається, що українські підприємства, що належать бізнесмену, виготовляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.
За даними СБУ, значну частину цих прибутків Сердюк віддавав на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ, зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували бойову авіацію та ракетне озброєння.
Зокрема Сердюк є власником "Московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.
Вже після повномасштабного вторгнення російський бізнесмен намагався переписати українські підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Тако він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.
Проти Сердюка та підконтрольних йому керівників українських комерційних структур було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади),
Також зазначається, що наразі вирішується питання про передачу російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
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