Україна заарештувала майно росіянина Сердюка, який фінансує збройну галузь РФ

Про це повідомляє СБУ.

Суд арештував 6 компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях. Зазначається, що українські підприємства, що належать бізнесмену, виготовляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

За даними СБУ, значну частину цих прибутків Сердюк віддавав на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ, зокрема, на навчальні центри, де росіяни випробовували бойову авіацію та ракетне озброєння.

Зокрема Сердюк є власником "Московського дослідного заводу бурової техніки" та "Гідроінжбуду" і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп Кремля.

Вже після повномасштабного вторгнення російський бізнесмен намагався переписати українські підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур. Тако він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.

Проти Сердюка та підконтрольних йому керівників українських комерційних структур було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади),

Також зазначається, що наразі вирішується питання про передачу російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).