Україна заборонила імпорт з Росії кількох дитячих книг через пропаганду

Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.



Імпортеру відмовили на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.



Зокрема, дитячі книжки російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" з нейтральними назвами "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные професии", "Знаменитые животные", які імпортер мав намір розповсюджувати в України, проілюстровано зображеннями силовиків, військових і військової техніки держави-агресора.



"Серед "365 сказок и стихов на каждый день" окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх "захищає і рятує людство". У книзі "Удивительные факты" Л. Соколової окрема глава присвячена "великій імператриці" Єкатерині ІІ. Найбільшими її заслугами автор називає збільшення російської армії, розв'язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книзі, зробили Росію "могущественнейшим государством в мире"", - пояснили в Держкомтелерадіо.



Зв словами експертів, ці книжки містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин, а отже порушують статті 28, 281 Закону України «Про видавничу справу». Експертна рада ухвалила рішення про заборону розповсюдження цих видань на території України.



У Держкомтелерадіо зауважили, що впродовж 2021 року вони отримали 7196 заяв про надання дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора. За результатами розгляду заяв, було видано 6442 дозволи на ввезення видавничої продукції та надано 754 відмови у видачі дозволів.



Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, дозволеної до розповсюдження на території України, надано 73 відмови у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 367500 примірників пропагандистських видань. Ще 681 відмову гадали внаслідок подання суб’єктами господарювання неповного обсягу пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.



Також на підставі заяв суб’єктів господарювання про анулювання дозволів Держкомтелерадіо наказом від 05.03.2021 № 115 скасували 2226 дозволів на ввезення видавничої продукції з території РФ.



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