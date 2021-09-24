Україна захищає безпеку націй Європи, - посол Швеції

Про це заявив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг у зверненні до учасників першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму, передає Інтерфакс-Україна.

"Швеція підтримує територіальну цілісність України. Ми переконані: відповідаючи на безпекові виклики, які перед нею стоять, Україна захищає безпеку всіх європейських націй", - заявив він.

На думку посла, Україна проходить важливий етап реформ, що заслуговує на підтримку партнерів.