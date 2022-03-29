Україна закликає Непал заборонити російським альпіністам відвідувати Гімалаї

Про це повідомляє ВВС.



За попередньою інформацією, цієї весни дев'ять росіян отримали дозвіл на сходження на вершини Непалу, незважаючи на заклики українських дипломатів і альпіністів про встановити заборону на це через розвʼязання Путіним війни в Україні.



У дипломатичній ноті посольства України в Делі до уряду Непалу йдеться, що численні міжнародні спортивні федерації відсторонили російських спортсменів від участі у змаганнях по всьому світу.



"Враховуючи вищевикладене, шановну непальську сторону просять заборонити сходження російським альпіністським командам до кінця [путінського] вторгнення в Україну", – йдеться у листі.



Незважаючи на це, чиновники в Непалі кажуть, що не збираються переставати видавати дозволи всім, хто дотримується урядових правил і положень.



"Поки що в нашій політиці не відбулося жодних змін. Ми віримо, що наші гори є всесвітнім надбанням, і громадянам будь-якої країни, які бажають їх відвідати для досягнення миру, слід це дозволити – якщо вони роблять це в рамках наших юридичних положень", - сказав ВВС генеральний директор департаменту туризму Непалу Таранат Адхікарі.



Посольство України в Делі стверджує, що звернулось із запитом до посольства Непалу в столиці Індії 21 березня, але представники непальського посольства повідомили, що не отримували жодного повідомлення з цього приводу.



На весняний альпіністський сезон, який зазвичай триває до кінця травня, один російський альпініст отримав дозвіл на сходження на Аннапурну I (8091 м), а вісім інших отримали дозволи на вершини нижче 6500 м.



"Ми продовжили нашу звичайну політику. Більше того, уряд нічого не сказав з цього приводу, тому ми не прийняли жодного нового рішення", – каже президент Непальської альпіністської асоціації (NMA) Санта Бір Лама.



Незважаючи на заклики заборонити видавати росіянам дозволи на сходження, чиновники із Асоціації операторів експедицій Непалу наполягають, що вони нейтральні, коли мають справу з альпіністами.



"Ми професійні оператори, і ми обслуговуємо наших клієнтів незалежно від їх національності", – каже президент асоціації Дамбар Параджулі.



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