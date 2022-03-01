Україна закликає партнерів засудити піратську діяльність РФ в Чорному морі
МЗС України заявило, що збройна агресія Росії проти нашої держави з моря супроводжується піратською діяльністю її флоту
Україна закликає держави-партнерки засудити піратську діяльність військово-морського флоту РФ у Чорному морі та належно реагувати, аби припинити морський розбій Росії. Про це йдеться у заяві МЗС.
Міністерство закордонних справ України заявило, що збройна агресія Російської Федерації проти України з морського напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах і виключній морській економічній зоні України. Піратськими актами ВМФ РФ захоплені пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна", судно "Принцеса Ніколь".
У зв’язку з триваючими актами піратства ВМФ РФ та його розбійними діями щодо цивільних суден Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки у Чорному й Азовському морях.
- Нагадаємо, Туреччина закрила прохід в Чорне море для військових кораблів РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе