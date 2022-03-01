Україна закликає партнерів засудити піратську діяльність РФ в Чорному морі

Україна закликає держави-партнерки засудити піратську діяльність військово-морського флоту РФ у Чорному морі та належно реагувати, аби припинити морський розбій Росії. Про це йдеться у заяві МЗС.



Міністерство закордонних справ України заявило, що збройна агресія Російської Федерації проти України з морського напрямку супроводжується піратською діяльністю військово-морського флоту Росії у територіальних водах і виключній морській економічній зоні України. Піратськими актами ВМФ РФ захоплені пошуково-рятувальне судно "Сапфір", судно "Афіна", судно "Принцеса Ніколь".

У зв’язку з триваючими актами піратства ВМФ РФ та його розбійними діями щодо цивільних суден Україна закликала всіх національних та іноземних мореплавців і судновласників дотримуватись граничної безпеки у Чорному й Азовському морях.

Нагадаємо, Туреччина закрила прохід в Чорне море для військових кораблів РФ.