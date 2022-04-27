Україна закликала Угорщину не вплутувати війну у контекст дискусії Будапешта з ЄС про верховенство права
Міністерство закордонних справ України засуджує висловлювання Угорщини стосовно того, аби угорці "не платили ціну за війну" РФ проти України.
Про це написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим", - наголосив Ніколенко.
"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", - заявив речник.
Раніше державний секретар з міжнародних комунікацій і відносин офісу прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач у мікроблозі Twitter розповів про відповідь угорського уряду на лист Європейської комісії стосовно питань функціонування верховенства права. "Угорські виборці 3 квітня чітко висловилися. Ми повинні тримати Угорщину подалі від війни, подбати, аби угорські родини не платили ціну за війну і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - заявив Ковач.
Таким способом Будапешт відреагував на запуск Єврокомісією дисциплінарної процедури проти Угорщини, що може призвести до втрати фінансування з бюджету ЄС.
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