Про це написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.



"Намагання Будапешта вплутати свою позицію щодо війни Росії проти України в контекст дискусії з ЄС щодо верховенства права є недоречним і неприпустимим", - наголосив Ніколенко.

"Закликаємо наших угорських партнерів утримуватися від таких дій, а натомість працювати на єдність в ЄС та, зокрема, підтримати нові антиросійські санкції, які позбавлять російську воєнну машину джерел фінансування", - заявив речник.



Раніше державний секретар з міжнародних комунікацій і відносин офісу прем'єр-міністра Угорщини Золтан Ковач у мікроблозі Twitter розповів про відповідь угорського уряду на лист Європейської комісії стосовно питань функціонування верховенства права. "Угорські виборці 3 квітня чітко висловилися. Ми повинні тримати Угорщину подалі від війни, подбати, аби угорські родини не платили ціну за війну і що наші діти захищені від сексуальної пропаганди", - заявив Ковач.

Таким способом Будапешт відреагував на запуск Єврокомісією дисциплінарної процедури проти Угорщини, що може призвести до втрати фінансування з бюджету ЄС.



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