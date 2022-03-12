Україна запроваджує заборону на експорт добрив через війну

Про це повідомляє Мінагрополітики.



Відомо, що заборона стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив.

"У зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їх експорту. Тобто, фактичну заборону на вивіз добрив із України", – йдеться в повідомленні.

У відповідній постанові уряду йдеться про:

добрива мінеральні або хімічні, азотні (код УКТ ЗЕД 3102);

добрива мінеральні або хімічні, фосфорні (код УКТ ЗЕД 3103);

добрива мінеральні або хімічні, калійні (код УКТ ЗЕД 3104);

добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках, упаковках масою брутто не більш як 10 кг (код УКТ ЗЕД 3105).

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