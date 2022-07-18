Україна завершила Всесвітні ігри-2022 з медальним рекордом
Збірна України здобула на Всесвітніх іграх-2022 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових нагород та встановила власний рекорд за всю історію участі у змаганнях
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
В заключний день Всесвітніх ігор у Бірмінгемі (США) одразу 5 медалей українці виграли в муай-тай. Чемпіоном у вазі до 63,5 кг став Ігор Любченко, Олег Приймачов переміг у категорії до 91 кг, а Анастасія Кулініч - до 48 кг. Олександр Єфіменко здобув срібло (до 71 кг), а Владислав Микитась - бронзу (до 57 кг).
У спортивній акробатиці Станіслав Кукурудз, Юрія Савка, Юрій Пуш та Тарас Яруш виграли бронзу.
Таким чином, збірна України здобула на Всесвітніх іграх-2022 45 медалей - 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових. Це новий рекорд нашої національної команди на Всесвітніх іграх.
Перемогла у загальному медальному заліку Німеччина (24-7-16), друге місце посіли США (16-18-10).
- 17 липня збірна України здобула 39 медалей на Всесвітніх іграх та побила власний рекорд за кількістю нагород на змаганнях.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.09
Купівля 36.09Продаж 37.15
-
EUR
Купівля 36.03Продаж 37.3
- Актуальне
- Важливе