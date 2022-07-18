Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

В заключний день Всесвітніх ігор у Бірмінгемі (США) одразу 5 медалей українці виграли в муай-тай. Чемпіоном у вазі до 63,5 кг став Ігор Любченко, Олег Приймачов переміг у категорії до 91 кг, а Анастасія Кулініч - до 48 кг. Олександр Єфіменко здобув срібло (до 71 кг), а Владислав Микитась - бронзу (до 57 кг).

У спортивній акробатиці Станіслав Кукурудз, Юрія Савка, Юрій Пуш та Тарас Яруш виграли бронзу.

Таким чином, збірна України здобула на Всесвітніх іграх-2022 45 медалей - 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових. Це новий рекорд нашої національної команди на Всесвітніх іграх.

Перемогла у загальному медальному заліку Німеччина (24-7-16), друге місце посіли США (16-18-10).

17 липня збірна України здобула 39 медалей на Всесвітніх іграх та побила власний рекорд за кількістю нагород на змаганнях.

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