Про це повідомляє Еспресо.TV.

Роман Рева став третім у дисципліні таолу, де учасники змагань виконують вправи самостійно.

Його медаль стала для України 24-ю. Загалом на Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі (США) українці здобули 9 золотих, 6 срібних та 9 бронзових нагород.

В загальному медальному заліку наша національна команда опустилася на четверту позицію. Попереду Німеччина (16-2-9), Угорщина (10-6-7) та Колумбія ( 9-8-3).

12 липня Богдан Колмаков приніс Україні дев'яту золоту нагороду на Всесвітніх іграх-2022.

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