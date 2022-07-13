Україна здобула 24 нагороду на Всесвітніх іграх-2022
Роман Рева приніс збірній України бронзу Всесвітніх спортивних ігор в ушу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Роман Рева став третім у дисципліні таолу, де учасники змагань виконують вправи самостійно.
Його медаль стала для України 24-ю. Загалом на Всесвітніх іграх-2022 у Бірмінгемі (США) українці здобули 9 золотих, 6 срібних та 9 бронзових нагород.
В загальному медальному заліку наша національна команда опустилася на четверту позицію. Попереду Німеччина (16-2-9), Угорщина (10-6-7) та Колумбія ( 9-8-3).
- 12 липня Богдан Колмаков приніс Україні дев'яту золоту нагороду на Всесвітніх іграх-2022.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.83
Купівля 35.83Продаж 36.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе