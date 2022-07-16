Про це повідомляє Еспресо.TV.

У восьмий день змагань у Бірмінгемі (США) Вікторія Козловська та Таїсія Марченко здобули золото у спортивній акробатиці. Воно стало для нашої команди десятим на Всесвітніх іграх-2022.

Ще одну нагороду збірній України приніс Данило Фільченко у воднолижному спорті.

Загалом Україна вже здобула 34 нагороди - 10 золотих, 10 срібних та 14 бронзових. У загальному медальному заліку українці йдуть п'ятими. Попереду Німеччина (21-4-14), Італія (11-21-12), США (11-11-6) та Угорщина (11-7-7).

12 липня Богдан Колмаков приніс Україні дев'яту золоту нагороду на Всесвітніх іграх-2022.

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