Україна здобула десяте золото Всесвітніх ігор-2022
Акробатки Вікторія Козловська та Таїсія Марченко принесли збірній України десяту золоту медаль на Всесвітніх спортивних іграх-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У восьмий день змагань у Бірмінгемі (США) Вікторія Козловська та Таїсія Марченко здобули золото у спортивній акробатиці. Воно стало для нашої команди десятим на Всесвітніх іграх-2022.
Ще одну нагороду збірній України приніс Данило Фільченко у воднолижному спорті.
Загалом Україна вже здобула 34 нагороди - 10 золотих, 10 срібних та 14 бронзових. У загальному медальному заліку українці йдуть п'ятими. Попереду Німеччина (21-4-14), Італія (11-21-12), США (11-11-6) та Угорщина (11-7-7).
- 12 липня Богдан Колмаков приніс Україні дев'яту золоту нагороду на Всесвітніх іграх-2022.
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