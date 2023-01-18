Україна здобула другу медаль зимової Універсіади-2023
Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк здобули бронзову нагороду Універсади-2023 у командних змаганнях з лижного двоборства
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 18 січня, в Лейк-Плесіді у командному спринті Дмитро Мазурчук та Віталій Гребенюк вийшли на третє місце після стрибків з трампліна, в яких вони показали результати 86,5 м та 86 м відповідно.
У лижній гонці українці відстояли свою позицію та здобули бронзу. Від переможців зі США вони відстали на 41,2 сек. Срібло виграла Японія.
Медаль Мазурчука та Гребенюка стала для збірної України другою на Всесвітніх студентських спортивних іграх у США. 17 січня першу бронзу нашій команді принесли біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш у змішаній одиночній естафеті.
- 17 січня Юлія Городна та Степан Кінаш принесли збірній України першу нагороду Універсіади-2023.
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