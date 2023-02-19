Україна здобула першу в історії медаль ЧС з фристайлу в командних змаганнях

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС-2023 у грузинському Бакуріані, Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк набрали у фіналі 260,57 бала та стали третіми. Золото виграла команда США (331,37), срібло дісталося Китаю (328,14).

Україна здобула медаль у командних змаганнях на чемпіонаті світу вперше в історії. Загалом ця нагорода стала для нашої команди третьою за весь час виступів. У 2011 році бронзу ЧС виграла Ольга Волкова, а у 2019 році срібло виборов Олександр Абраменко.

ЧС-2023 з фристайлу

Бакуріані, Грузія

19 лютого

Лижна акробатика

Командні змагання

1. США - 331.37

2. Китай - 328.14

3. Україна - 260.57