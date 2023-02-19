Україна здобула першу в історії медаль ЧС з фристайлу в командних змаганнях
Збірна України здобула бронзову нагороду в командних змаганнях з лижної акробатики на чемпіонаті світу з фристайлу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС-2023 у грузинському Бакуріані, Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк набрали у фіналі 260,57 бала та стали третіми. Золото виграла команда США (331,37), срібло дісталося Китаю (328,14).
Україна здобула медаль у командних змаганнях на чемпіонаті світу вперше в історії. Загалом ця нагорода стала для нашої команди третьою за весь час виступів. У 2011 році бронзу ЧС виграла Ольга Волкова, а у 2019 році срібло виборов Олександр Абраменко.
ЧС-2023 з фристайлу
Бакуріані, Грузія
19 лютого
Лижна акробатика
Командні змагання
1. США - 331.37
2. Китай - 328.14
3. Україна - 260.57
- 4 лютого Дмитро Котовський вперше у кар'єрі здобув золото Кубка світу з фристайлу.
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