Українець посперечається за титул найкращого бійця MMA у світі
Український представник змішаних єдиноборств Ярослав Амосов претендує на звання найкращого бійця 2021 року за версією MMA Awards
Про це повідомляє офіційний сайт MMA Awards.
Ярослав Амосов, який є чемпіоном промоушену Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг), посперечається за престижну нагороду з американцем Камару Усманом, мексиканцем Брендоном Морено, бразильцем Чарльзом Олівейрою та поляком Яном Блаховічем.
Також українець претендує на перемогу в інших номінаціях - "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".
27-річний Ярослав Амосов став першим українцем, який здобув чемпіонський титул одного із найпрестижніших у світі промоушенів - Bellator.
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Нагадаємо, 12 червня Ярослав Амосов став першим українським бійцем змішаних єдиноборств, який здобув титул престижного промоушену MMA - Bellator.
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