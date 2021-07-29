Українець посперечається за титул найкращого бійця MMA у світі

Про це повідомляє офіційний сайт MMA Awards.

Ярослав Амосов, який є чемпіоном промоушену Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг), посперечається за престижну нагороду з американцем Камару Усманом, мексиканцем Брендоном Морено, бразильцем Чарльзом Олівейрою та поляком Яном Блаховічем.

Також українець претендує на перемогу в інших номінаціях - "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".

27-річний Ярослав Амосов став першим українцем, який здобув чемпіонський титул одного із найпрестижніших у світі промоушенів - Bellator.

Нагадаємо, 12 червня Ярослав Амосов став першим українським бійцем змішаних єдиноборств, який здобув титул престижного промоушену MMA - Bellator.

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