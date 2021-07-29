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Українець посперечається за титул найкращого бійця MMA у світі

29 липня, 2021 четвер
14:20
Спорт Ярослав Амосов (праворуч)

Український представник змішаних єдиноборств Ярослав Амосов претендує на звання найкращого бійця 2021 року за версією MMA Awards

Про це повідомляє офіційний сайт MMA Awards

Ярослав Амосов, який є чемпіоном промоушену Bellator у напівсередній вазі (до 77 кг), посперечається за престижну нагороду з американцем Камару Усманом, мексиканцем Брендоном Морено, бразильцем Чарльзом Олівейрою та поляком Яном Блаховічем.

Також українець претендує на перемогу в інших номінаціях - "Прорив року" та "Міжнародний боєць року".

27-річний Ярослав Амосов став першим українцем, який здобув чемпіонський титул одного із найпрестижніших у світі промоушенів - Bellator.

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змішані єдиноборства
ММА
UFC
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