Українець загинув в дорожній аварії у Польщі
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася поблизу міста Радомсько в Польщі, помер один українець
Таку інформацію сьогодні, 24 липня 2021 року, розповсюдило посольство України, передає Еспресо.TV.
"У медичних закладах перебувають 4 громадян України, 2 громадянина виписано з лікарні. На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП", - йдеться в повідомленні.
Аварія за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Ніссан сталася неподалік від Радомсько уЛодзькому воєводстві.
Потерпілих доправлено до медичних закладів в Лодзі, Радомсько, Пйотркув-Трибунальські та Ченстохові.
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