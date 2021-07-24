Українець загинув в дорожній аварії у Польщі

Таку інформацію сьогодні, 24 липня 2021 року, розповсюдило посольство України, передає Еспресо.TV.



"У медичних закладах перебувають 4 громадян України, 2 громадянина виписано з лікарні. На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП", - йдеться в повідомленні.



Аварія за участю мікроавтобуса Volkswagen Transporter та легкового автомобіля Ніссан сталася неподалік від Радомсько уЛодзькому воєводстві.



Потерпілих доправлено до медичних закладів в Лодзі, Радомсько, Пйотркув-Трибунальські та Ченстохові.





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