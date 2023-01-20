Про це повідомляють координатори акції.

Участь у заходах, які відбудуться 21 і 22 січня в країнах світу на різних континентах, візьмуть активісти й представники українських діаспор і громад, місцеві мешканці. Також до них матимуть змогу долучитися українські захисники, які перебувають на лікуванні, реабілітації чи відпочинку, та всі охочі.

Учасники акції стануть у "Ланцюг Єдності зі світом" біля памʼятників, на центральних площах і біля впізнаваних споруд у своїх містах, тримаючи в руках прапор України, прапор країни, в якій проводитимуть акцію, та прапори країн, які сьогодні активно підтримують Україну, тим самим показуючи, що весь цивілізований світ сьогодні з Україною. Паралельно з ланцюгом відбуватиметься підписання персональних листів до парламентів із вимогою надати Україні більше зброї.

"Україна існує завдяки підтримці з боку цілого світу. Увесь цивілізований світ сьогодні об'єднаний навколо України. Наша держава дякує світу за підтримку і за те, що вона сьогодні існує та протистоїть ворогу. Росія ж у той самий час прагне знищити населення України та відновити Радянський Союз у тих географічних межах, в яких він існував на момент свого розпаду. Зупинити сучасну РФ, яка розуміє виключно мову сили, можна лише шляхом перемоги української армії на полі бою в Україні, тому нам терміново потрібна сучасна західна зброя", – пишуть координатори всесвітньої акції.

Також учасники заходів закличуть усіх охочих долучитися до кампанії, спрямованої на те, щоби домогтися виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН та самої Організації Об'єднаних Націй.

Акції відбудуться у 25 країнах і 47 містах світу. Перелік можна знайти за цим посиланням. Долучатися до акцій запрошують усіх охочих

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