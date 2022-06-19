Британський відставний військовий розповів про це в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Старою тактикою Росію не перемогти. Росіяни завжди можуть протиставити більше, ніж ви маєте. Вони завжди матимуть більше гарматного м’яса, матимуть більше артилерії. Якщо ви збираєтесь воювати з Росією сам на сам, то вам завжди знадобиться така ж кількість артилерії яку мають росіяни, це зрозуміло. Якщо ж розглядати поле бою з погляду маневру, то потрібно значно менше артилерії, щоб можна було звести її в одному місці й створити несподіванку, сформувати більшу концентрацію сили", - зазначив Грант.

Військовий експерт додав, що потрібно вдаватися до більш хитрої тактики ведення бойових дій, яка буде враховувати той факт, що потужність армії Росії значно вища.

"Бій повинен засновуватись на таких принципах війни, як несподіванка, концентрація сил. Бо допоки ви будете на позиції "один на одного" - це гарантований шлях до поразки. Бо таким чином росіяни можуть продовжувати вічно, довозячи солдатів та артилерію на лінію фронту. Відтак вони можуть діяти набагато довше, ніж може дозволити собі Україна", - зауважив Глен Грант.

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