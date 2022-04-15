Українка Мороз підписала новий контракт з UFC

Про це Марина Мороз повідомила в Instagram.



"Раді повідомити, що я підписав новий контракт з найкращою організацією у світі! Дякую UFC і моїй команді за допомогу в цьому, я не можу дочекатися, щоб повернутися в октагон!", - написала українка.



30-річна Марина Мороз дебютувала у змішаних єдиноборствах у 2013 році. Провела 14 боїв, у яких здобула 11 перемог.







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