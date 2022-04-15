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Українка Мороз підписала новий контракт з UFC

15 квітня, 2022 п'ятниця
17:30
Спорт Марина Мороз

Українська спортсменка змішаних єдиноборств Марина Мороз підписала новий контракт з UFC

Про це Марина Мороз повідомила в Instagram.

"Раді повідомити, що я підписав новий контракт з найкращою організацією у світі! Дякую UFC і моїй команді за допомогу в цьому, я не можу дочекатися, щоб повернутися в октагон!", - написала українка.

30-річна Марина Мороз дебютувала у змішаних єдиноборствах у 2013 році. Провела 14 боїв, у яких здобула 11 перемог.


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змішані єдиноборства
UFC
MMA
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