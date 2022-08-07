Українка стала чемпіонкою світу з веслування на каное
Українська спортсменка Людмила Лузан стала чемпіонкою світу з веслування на каное
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС з веслування на байдарках та каное Людмила Лузан показала найкращий результат на дистанції 1000 метрів. Українка подолала дистанцію за 4.47,90 хв та стала найшвидшою у фіналі.
Друге місце посіла чилійка Марія Маільярд, третя - Анніка Лоске з Німеччини. Раніше Лузан виграла срібло у парі з Анастасією Четвериковою у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 м.
Чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное
Каное-одиночка, 1000 м. Жінки. Фінал
6 серпня
1. Людмила Лузан (Україна) - 4.47,90 хв
2. Марія Маільярд (Чилі) - 4.50,02
3. Анніка Лоске (Німеччина) - 4.51,46
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе