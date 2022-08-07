Українка стала чемпіонкою світу з веслування на каное

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС з веслування на байдарках та каное Людмила Лузан показала найкращий результат на дистанції 1000 метрів. Українка подолала дистанцію за 4.47,90 хв та стала найшвидшою у фіналі.

Друге місце посіла чилійка Марія Маільярд, третя - Анніка Лоске з Німеччини. Раніше Лузан виграла срібло у парі з Анастасією Четвериковою у змаганнях каное-двійок на дистанції 500 м.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное

Каное-одиночка, 1000 м. Жінки. Фінал

6 серпня

1. Людмила Лузан (Україна) - 4.47,90 хв

2. Марія Маільярд (Чилі) - 4.50,02

3. Анніка Лоске (Німеччина) - 4.51,46

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