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Українка виборола срібло на ЧЄ у стрибках з вишки

17 серпня, 2022 середа
19:54
Спорт стрибки з вишки, Софія Лискун

Українка Софія Лискун здобула срібну медаль чемпіонату Європи-2022 у стрибках з 10-метрової вишки

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В італійському Римі проходить ЧЄ-2022 з водних видів спорту. На змаганнях зі стрибків з 10-метрової вишки українка Софія Лискун показала результат 329.80 та посіла другу позицію

20-річна спортсменка поступилась лише 17-річній британці Андреа Спендоліні-Сіріє, яка заробила 333.60 балів.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту

Стрибки з 10-метрової вишки. Жінки

17 серпня

1. Андреа Спендоліні-Сіріє (Велика Британія) - 333.60

2. Софія Лискун (Україна) - 329.80

3. Крістіна Вассен (Німеччина) - 314.10

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Україна
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