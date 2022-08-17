Українка виборола срібло на ЧЄ у стрибках з вишки
Українка Софія Лискун здобула срібну медаль чемпіонату Європи-2022 у стрибках з 10-метрової вишки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В італійському Римі проходить ЧЄ-2022 з водних видів спорту. На змаганнях зі стрибків з 10-метрової вишки українка Софія Лискун показала результат 329.80 та посіла другу позицію
20-річна спортсменка поступилась лише 17-річній британці Андреа Спендоліні-Сіріє, яка заробила 333.60 балів.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту
Стрибки з 10-метрової вишки. Жінки
17 серпня
1. Андреа Спендоліні-Сіріє (Велика Британія) - 333.60
2. Софія Лискун (Україна) - 329.80
3. Крістіна Вассен (Німеччина) - 314.10
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