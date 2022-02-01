Українська армія отримала б додаткових 30 млрд грн від перенаправлення військового збору в спецфонд держбюджету, – експерт

Про це політичний і економічний експерт Ігор Чаленко повідомив під час програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" в ефірі Еспресо.TV.



"Військовий збір зараз спрямовується до загального фонду держбюдежту, з якого фінансується і будівництво доріг, і різні інфраструктурні проекти. Це нечесно по відношенню до українського народу: з нас знімають ці 1,5% доходу саме як військовий збір, а направляють їх не за цільовим призначенням" – сказав він.



Законодавчо врегулювати це питання та направляти надходження від військового збору у спеціальний цільовий фонд, який повністю використовувався для військових потреб, запропонувала фракція "Голос".



"Зараз на армію йде понад 130 млрд грн, а перенаправивши, отримали б 160 млрд грн. Цілу низку питань можна було б закрити", – підкреслив Чаленко.



Нагадаємо, Верховна Рада ввела 1,5% збір з фонду оплати праці в якості військового збору у серпні 2014 року. Тоді рішення позиціонувалося як тимчасове.

