Українська армія отримала б додаткових 30 млрд грн від перенаправлення військового збору в спецфонд держбюджету, – експерт
Фінансування армії збільшилося б додатково приблизно на 30 млрд грн, якби парламентарі ухвалили зміни до законодавства про перенаправлення надходжень від військового збору із загального фонду держбюджету до спецфонду. Натомість зараз ці кошти витрачаються не тільки на військові цілі
Про це політичний і економічний експерт Ігор Чаленко повідомив під час програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" в ефірі Еспресо.TV.
"Військовий збір зараз спрямовується до загального фонду держбюдежту, з якого фінансується і будівництво доріг, і різні інфраструктурні проекти. Це нечесно по відношенню до українського народу: з нас знімають ці 1,5% доходу саме як військовий збір, а направляють їх не за цільовим призначенням" – сказав він.
Законодавчо врегулювати це питання та направляти надходження від військового збору у спеціальний цільовий фонд, який повністю використовувався для військових потреб, запропонувала фракція "Голос".
"Зараз на армію йде понад 130 млрд грн, а перенаправивши, отримали б 160 млрд грн. Цілу низку питань можна було б закрити", – підкреслив Чаленко.
Нагадаємо, Верховна Рада ввела 1,5% збір з фонду оплати праці в якості військового збору у серпні 2014 року. Тоді рішення позиціонувалося як тимчасове.
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