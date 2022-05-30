Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"30 травня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі ворога.

Крім того, підрозділами зенітних ракетних військ на Донеччині знищено авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22, бойова частина якої – близько тони.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 30 травня українські військові вибили росіян із Миколаївки на Херсонщині, спричинивши паніку серед окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb