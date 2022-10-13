Українська авіація протягом доби завдала 19 ударів по ворогу - Генштаб
Противник щоденно зазнає втрат. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 19 ударів по місцях зосередження ворожої техніки та військових РФ
Про це у вечірньому зверненні 13 жовтня повідомили у Генштабі ЗСУ.
Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БПЛА. Шість із них - "Shahed -136".
Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.
Крім того, підтверджено вогневе ураження, 12 жовтня поточного року, двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.
- Зазначимо, за поточну добу окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ
- До слова, російські окупанти викрадають українських дітей і женуть на війну російських зеків
- Нагадаємо, ворожі підрозділи у Донецькій області почали отримувати розпорядження щодо тимчасового припинення наступальних дій
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