Про це у вечірньому зверненні 13 жовтня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БПЛА. Шість із них - "Shahed -136".

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.

Крім того, підтверджено вогневе ураження, 12 жовтня поточного року, двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.

Зазначимо, за поточну добу окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ

До слова, російські окупанти викрадають українських дітей і женуть на війну російських зеків

Нагадаємо, ворожі підрозділи у Донецькій області почали отримувати розпорядження щодо тимчасового припинення наступальних дій